Воропаев Алексей
Место рожденияГрачевка, Покров- Марф. р, Тамб. о.
Дата рождения1862
Дата смерти02.02.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Воропаев Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1898
Дочь: Кончакова (Воропаева) Евдокия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Воропаев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Тамбовская обл., Покрово-Марфинский р-н, Грачевский с/с, д. Ржаки|Тамбовская обл., Покрово-Марфинский р-н, п. Ржаковка|Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
27.08.1904
Дочь: Кончакова (Воропаева) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
02.02.1944