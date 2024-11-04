Воропаев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воропаев Алексей

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Место рождения

Грачевка, Покров- Марф. р, Тамб. о.

Дата рождения

1862

Дата смерти

02.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Воропаев Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1898

Дочь: Кончакова (Воропаева) Евдокия Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Воропаев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Тамбовская обл., Покрово-Марфинский р-н, Грачевский с/с, д. Ржаки|Тамбовская обл., Покрово-Марфинский р-н, п. Ржаковка|Удмуртская АССР
Рождение ребёнка
27.08.1904

Дочь: Кончакова (Воропаева) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
02.02.1944

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