Юркян Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1963
Дата смерти2009
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1963
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Юркян Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
27.09.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2009