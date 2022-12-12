Юркян Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юркян Александр Николаевич

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Место рождения

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область

Дата рождения

05.08.1963

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1963

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Юркян Анна Ефимовна

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.09.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2009
Медногорск, город Медногорск, Оренбургская область
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