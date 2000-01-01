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Ферапонт Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Даниил Алимпиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кирилл Ферапонтович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Морозов? Иван Ферапонтович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Сидор Ферапонтович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Антон Ферапонтович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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