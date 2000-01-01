Ферапонт Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Даниил Алимпиевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кирилл Ферапонтович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Морозов? Иван Ферапонтович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сидор Ферапонтович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Антон Ферапонтович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно