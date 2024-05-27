(Палий) Мария Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Палий) Мария Дмитриевна

(Палий) Мария Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палий Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Палий Николай Васильевич

Отец ребёнка: Палий Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Палий Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.