Субботина (Нужных) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Нужных) Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Нужных Александр Кузьмич

Мать: не указана

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