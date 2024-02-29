Яранцева (Коврыгина) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яранцева (Коврыгина) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1983

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яранцев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
07.01.2007

Дочь: Яранцева Анна Константиновна

Отец ребёнка: Яранцев Константин Николаевич

Рождение ребёнка
24.09.2013

Дочь: Яранцева Мария Константиновна

Отец ребёнка: Яранцев Константин Николаевич

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