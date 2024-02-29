Яранцева (Коврыгина) Екатерина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.2007
Дочь: Яранцева Анна Константиновна
Отец ребёнка: Яранцев Константин Николаевич
Рождение ребёнка
24.09.2013
Дочь: Яранцева Мария Константиновна
Отец ребёнка: Яранцев Константин Николаевич