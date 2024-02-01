Коткова (Устинова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1911
Дата смертиПосле 1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1911
Рождение ребёнка
02.04.1947
Сын: Англюстер Виктор Семенович
Отец ребёнка: Англюстер Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
01.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Англюстер Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Англюстер Семен Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1990