Коткова (Устинова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоткова (Устинова) Екатерина

Коткова (Устинова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1911

Дата смерти

После 1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Муж

1920 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1911

Отец: не указан

Мать: Устинова Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
02.04.1947

Сын: Англюстер Виктор Семенович

Отец ребёнка: Англюстер Семен Яковлевич

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
01.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Англюстер Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Англюстер Семен Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Англюстер Семен Яковлевич

Смерть
После 1990
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close