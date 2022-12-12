Родченкова-Чернухина Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родченкова-Чернухина Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Родченков-Чернухин Петр Алексеевич

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Алексей Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Родченкова-Чернухина Агриппина Алексеевна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Алексей Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Родченкова-Чернухина Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Алексей Алексеевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родченков-Чернухин Алексей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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