Родченкова-Чернухина Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Родченков-Чернухин Петр Алексеевич
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Родченкова-Чернухина Агриппина Алексеевна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Родченкова-Чернухина Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Родченков-Чернухин Алексей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно