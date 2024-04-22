Тарасов Егор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
08.11.1932
Сын: Тарасов Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Тарасова Шабунина Ольга Георгиевна
Рождение ребёнка
08.11.1932
Сын: Тарасов Анатолий Егорович
Мать ребёнка: Тарасова Ольга Георгиевна
Рождение ребёнка
02.02.1934
Мать ребёнка: Тарасова Ольга Георгиевна
Рождение ребёнка
02.05.1935
Мать ребёнка: Тарасова Ольга Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943