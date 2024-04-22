Тарасов Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТарасов Егор Васильевич

Тарасов Егор Васильевич

avatar

Место рождения

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: Тарасова Литусова Анна Васильевна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.11.1932

Сын: Тарасов Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Тарасова Шабунина Ольга Георгиевна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.11.1932

Сын: Тарасов Анатолий Егорович

Мать ребёнка: Тарасова Ольга Георгиевна

Рождение ребёнка
02.02.1934

Сын: Тарасов Василий Егорович

Мать ребёнка: Тарасова Ольга Георгиевна

Рождение ребёнка
02.05.1935

Сын: Тарасов Борис Георгиевич

Мать ребёнка: Тарасова Ольга Георгиевна

Каргополь, Каргопольский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Ольга Георгиевна

Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close