Алединская Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алединская Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1829

Сын: Демидов Николай Александрович

Отец ребёнка: Демидов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1830

Сын: Демидов Александр Александрович

Отец ребёнка: Демидов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Демидов Григорий Александрович

Отец ребёнка: Демидов Александр Григорьевич

Бракосочетание
30.08.1873

Муж: Демидов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Демидова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Демидов Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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