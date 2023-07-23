Алединская Ольга Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.06.1829
Сын: Демидов Николай Александрович
Отец ребёнка: Демидов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Демидов Александр Александрович
Отец ребёнка: Демидов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Демидов Григорий Александрович
Отец ребёнка: Демидов Александр Григорьевич
Бракосочетание
30.08.1873
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Демидова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Демидов Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно