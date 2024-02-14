Зухра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметшин Шиаптдин
Отец ребёнка: Ахматша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ахметшина) Минзия
Отец ребёнка: Ахматша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ахметшина) Марзия
Отец ребёнка: Ахматша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметшин Миннегали
Отец ребёнка: Ахматша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ахметшин Камалетдин Приемный
Отец ребёнка: Ахматша
Смерть
Неизвестно