Зухра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зухра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметшин Шиаптдин

Отец ребёнка: Ахматша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ахметшина) Минзия

Отец ребёнка: Ахматша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ахметшина) Марзия

Отец ребёнка: Ахматша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметшин Миннегали

Отец ребёнка: Ахматша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметшин Камалетдин Приемный

Отец ребёнка: Ахматша

Смерть
Неизвестно

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