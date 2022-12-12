Лысов Констатин Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1875 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1875 ст.
Отец: Лысов Алексей Александрович
Мать: - Мария Самсоновна
Бракосочетание
23.01.1906
Жена: - Анна Митрофановна
Бракосочетание
23.01.1906 ст.
Жена: - Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
03.12.1907 ст.
Дочь: Лысова Анна Константиновна
Мать ребёнка: - Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
14.04.1910 ст.
Дочь: Лысова Александра Константиновна
Мать ребёнка: - Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1913 ст.
Дочь: Лысова дочь Константиновна
Мать ребёнка: - Анна Митрофановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1915 ст.
Дочь: Лысова дочь Константиновна
Мать ребёнка: - Анна Митрофановна