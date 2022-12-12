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Лысов Констатин Алексеевич

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1875 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1875 ст.

Отец: Лысов Алексей Александрович

Мать: - Мария Самсоновна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
23.01.1906

Жена: - Анна Митрофановна

Бракосочетание
23.01.1906 ст.

Жена: - Анна Митрофановна

Рождение ребёнка
03.12.1907 ст.

Дочь: Лысова Анна Константиновна

Мать ребёнка: - Анна Митрофановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.04.1910 ст.

Дочь: Лысова Александра Константиновна

Мать ребёнка: - Анна Митрофановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1913 ст.

Дочь: Лысова дочь Константиновна

Мать ребёнка: - Анна Митрофановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1915 ст.

Дочь: Лысова дочь Константиновна

Мать ребёнка: - Анна Митрофановна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
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