Чуркин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуркин Иван Иванович

Чуркин Иван Иванович

Место рождения

село Неварь Курской области

Дата рождения

20.08.1907

Дата смерти

12.01.1983

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1907

Отец: Чуркин Иван

Мать: Чуркина Варвара

Бракосочетание
1925

Жена: Чуркина Кира Яковлевна

Рождение ребёнка
27.08.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуркина Кира Яковлевна

Рождение ребёнка
02.04.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуркина Кира Яковлевна

Рождение ребёнка
21.11.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуркина Кира Яковлевна

Смерть
12.01.1983

Мы используем куки для улучшения работы сайта.