Чуркин Иван Иванович
Место рождениясело Неварь Курской области
Дата рождения20.08.1907
Дата смерти12.01.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1907
Отец: Чуркин Иван
Мать: Чуркина Варвара
Бракосочетание
1925
Жена: Чуркина Кира Яковлевна
Рождение ребёнка
27.08.1931
Рождение ребёнка
02.04.1935
Рождение ребёнка
21.11.1945
Смерть
12.01.1983