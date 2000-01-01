Зайцев Иван Максимович
Место рожденияВыползово, 443543, Россия
Дата рождения1830
Дата смерти16.01.1912
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
20.05.1850
Дочь: Парамонова Елена Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Семёновна
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
14.06.1856
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Семёновна
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
04.02.1858
Дочь: Агапия Ивановна
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Семёновна
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
1861
Сын: Зайцев Илья Иванович
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Семёновна
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
22.01.1863
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Семёновна
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
21.08.1865
Сын: Зайцев Александр Иванович
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Семёновна
Выползово, 443543, Россия
Рождение ребёнка
30.06.1868
Мать ребёнка: Зайцева Авдотья Семёновна
Выползово, 443543, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.01.1912
Выползово, 443543, Россия