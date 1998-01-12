Коновалова Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1976
Отец: Егоров Алексей Владимирович
Мать: Егорова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1998
Сын: Баженов Иван Александрович
Отец ребёнка: Баженов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
04.07.1999
Сын: Коновалов Дмитрий Евгеньевич
Отец ребёнка: Коновалов Евгений Георгиевич
Рождение ребёнка
14.03.2007
Сын: Коновалов Илья Евгеньевич
Отец ребёнка: Коновалов Евгений Георгиевич
Рождение ребёнка
01.04.2016
Сын: Коновалов Георгий Евгеньевич
Отец ребёнка: Коновалов Евгений Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно