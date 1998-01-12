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Коновалова Валентина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1976

Пол

Женский

Добавил:

ME
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1976

Отец: Егоров Алексей Владимирович

Мать: Егорова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1998

Сын: Баженов Иван Александрович

Отец ребёнка: Баженов Александр Николаевич

Рождение ребёнка
04.07.1999

Сын: Коновалов Дмитрий Евгеньевич

Отец ребёнка: Коновалов Евгений Георгиевич

Рождение ребёнка
14.03.2007

Сын: Коновалов Илья Евгеньевич

Отец ребёнка: Коновалов Евгений Георгиевич

Рождение ребёнка
01.04.2016

Сын: Коновалов Георгий Евгеньевич

Отец ребёнка: Коновалов Евгений Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Евгений Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баженов Александр Николаевич

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