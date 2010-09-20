Сухоруков Евгений Яковлевич 06.02.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сухоруков Евгений Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1939

Дата смерти

20.09.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1918 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1939

Отец: Сухоруков Яков Иванович

Мать: Сухорукова Пальянова Ольга Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухорукова (Денисова) Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
19.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухорукова (Денисова) Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
09.02.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сухорукова (Денисова) Любовь Яковлевна

Смерть
20.09.2010

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