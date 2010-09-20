Сухоруков Евгений Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1939
Дата смерти20.09.2010
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухорукова (Денисова) Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
09.02.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сухорукова (Денисова) Любовь Яковлевна
Смерть
20.09.2010