Жданов Андрей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 3
Рождение ребёнка
10.01.1901
Мать ребёнка: Жданова Марфа Афанасьевна
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 3_10.01.1901_крещение-14.01.1901 пол_М_ запись - 5 род. Стефан в село Брусенцево у крестьянин Жданов Андрей Егоров и законная жена Марфа Афан... Показать все
Смерть
Неизвестно