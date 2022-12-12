Одинцова Лариса Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
01.11.1901 ст.
Сын: Одинцов Александр Павлович
Отец ребёнка: Одинцов Павел Александрович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Одинцов Павел Александрович
Смерть
Неизвестно