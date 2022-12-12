Одинцова Лариса Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдинцова Лариса Викторовна

Одинцова Лариса Викторовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1900

Муж: Одинцов Павел Александрович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1901 ст.

Сын: Одинцов Александр Павлович

Отец ребёнка: Одинцов Павел Александрович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Одинцов Клавдий Павлович

Отец ребёнка: Одинцов Павел Александрович

Покровское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close