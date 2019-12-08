Царегородцева Тамара Александровна 24.04.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Царегородцева Тамара Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1942

Дата смерти

08.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.1969

Дочь: Макарова (Царегородцева) Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Царегородцев Виктор Евгеньевич

Город Йошкар-Ола
Рождение ребёнка
25.11.1974

Сын: Царегородцев Владимир Викторович

Отец ребёнка: Царегородцев Виктор Евгеньевич

Смерть
08.12.2019

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