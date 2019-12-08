Царегородцева Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.04.1942
Дата смерти08.12.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.12.1969
Дочь: Макарова (Царегородцева) Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Царегородцев Виктор Евгеньевич
Город Йошкар-Ола
Рождение ребёнка
25.11.1974
Сын: Царегородцев Владимир Викторович
Отец ребёнка: Царегородцев Виктор Евгеньевич
Смерть
08.12.2019