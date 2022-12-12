Матюков Филипп
Место рождения
Дата рождения10.10.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1904
Отец: Матюков Иван
Мать: Матюкова Анна
Бракосочетание
10.02.1924
Жена: Матюкова Екатерина
Богданово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1926
Сын: Матюков Василий
Мать ребёнка: Матюкова Екатерина
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.08.1927
Дочь: Гапонова Мария Филипповна
Мать ребёнка: Матюкова Екатерина
Рождение ребёнка
1931
Сын: Матюков Иван
Мать ребёнка: Матюкова Екатерина
год из похоз книг
Рождение ребёнка
14.05.1933
Сын: Матюков Николай
Мать ребёнка: Матюкова Екатерина
Военная служба
1941
Смерть
Неизвестно
пропал без вести
Причина смерти: На войне