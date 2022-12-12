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Матюков Филипп

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Место рождения

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

10.10.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1904

Отец: Матюков Иван

Мать: Матюкова Анна

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
10.02.1924

Жена: Матюкова Екатерина

Богданово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Матюков Василий

Мать ребёнка: Матюкова Екатерина

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.08.1927

Дочь: Гапонова Мария Филипповна

Мать ребёнка: Матюкова Екатерина

Рождение ребёнка
1931

Сын: Матюков Иван

Мать ребёнка: Матюкова Екатерина

год из похоз книг
Рождение ребёнка
14.05.1933

Сын: Матюков Николай

Мать ребёнка: Матюкова Екатерина

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Военная служба
1941
Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
пропал без вести
Причина смерти: На войне
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