Власов Платон Дмитриевич 18.11.1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Власов Платон Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1882

Отец: Власов Дмитрий Михеевич

Мать: Власова (Шестакова) Ирина Евстигнеевна

Бракосочетание
08.01.1902

Жена: Власова (Ярушина) Мария Георгиевна /Александровна

Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1902

Дочь: Власова Варвара Платоновна

Мать ребёнка: Власова (Ярушина) Мария Георгиевна /Александровна

Рождение ребёнка
06.05.1912

Дочь: Власова Таисия Платоновна

Мать ребёнка: Власова (Ярушина) Мария Георгиевна /Александровна

Смерть
Неизвестно

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