Власов Платон Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.11.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1882
Бракосочетание
08.01.1902
Ярославка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.11.1902
Дочь: Власова Варвара Платоновна
Мать ребёнка: Власова (Ярушина) Мария Георгиевна /Александровна
Рождение ребёнка
06.05.1912
Дочь: Власова Таисия Платоновна
Мать ребёнка: Власова (Ярушина) Мария Георгиевна /Александровна
Смерть
Неизвестно