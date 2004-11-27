Олиевский Николай Иванович
Место рожденияБалцата, Криулянский р-он, Молдавия
Дата рождения18.01.1975
Дата смерти27.11.2004
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1975
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
25.09.1999
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.11.2004