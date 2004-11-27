Олиевский Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Олиевский Николай Иванович

Место рождения

Балцата, Криулянский р-он, Молдавия

Дата рождения

18.01.1975

Дата смерти

27.11.2004

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1975

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
25.09.1999

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.08.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.11.2004

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