Машарова (Фаустова) Лукерья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1907
Дата смерти29.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Машаров Иван Карпович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.03.1929
Дочь: Тюленева Горлинская (Машарова) Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Машаров Иван Карпович
Рождение ребёнка
01.12.1935
Дочь: Аверкина (Машарова) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Машаров Иван Карпович
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
29.07.1991
г.Новосибирск