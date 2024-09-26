Машарова (Фаустова) Лукерья Ивановна 07.05.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Машарова (Фаустова) Лукерья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1907

Дата смерти

29.07.1991

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1907

Отец: Фаустов Иван Константинович

Мать: Фаустова (Жидких) Пелагея Трофимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машаров Алексей Иванович

Отец ребёнка: Машаров Иван Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Машаров Иван Карпович

Рождение ребёнка
04.03.1929

Дочь: Тюленева Горлинская (Машарова) Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Машаров Иван Карпович

Рождение ребёнка
01.12.1935

Дочь: Аверкина (Машарова) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Машаров Иван Карпович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
29.07.1991
г.Новосибирск

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