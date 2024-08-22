Протыковская (Богомолова) Валентина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1964
Сын: Протыковский Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Протыковский Анатолий Дмитриевич
Смерть
2018
Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика