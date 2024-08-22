Протыковская (Богомолова) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протыковская (Богомолова) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протыковский Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.10.1964

Сын: Протыковский Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Протыковский Анатолий Дмитриевич

Смерть
2018
Прохладный, Прохладный, Кабардино-Балкарская Республика

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