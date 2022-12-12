Корсакова (Маркочева) Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения09.07.1910
Дата смерти02.05.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1910
Рождение ребёнка
1934
Сын: Корсаков Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Корсаков Николай Александрович
Рождение ребёнка
21.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корсаков Николай Александрович
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корсаков Николай Александрович
Смерть
02.05.1985
Похороны
Неизвестно
Пуршево, Балашиха, Московская область