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Корсакова (Маркочева) Мария Сергеевна

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Место рождения

Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

09.07.1910

Дата смерти

02.05.1985

Пол

Женский

Отец

1886 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1910

Отец: Маркочев Сергей Михайлович

Мать: Погодина Александра Ивановна

Шевёлкино, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Корсаков Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Корсаков Николай Александрович

Рождение ребёнка
21.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корсаков Николай Александрович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корсаков Николай Александрович

Смерть
02.05.1985
Похороны
Неизвестно
Пуршево, Балашиха, Московская область
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