(Зорина) Ольга Севостьяновна
Место рождениясело Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Дата рождения12.07.1885
Дата смерти16.08.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1885
Отец: Зорин Севостьян Антонович
Мать: Зорина Любовь Матвеевна
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Смерть
16.08.1885
село Кожевниково Елгайско волости Томской губернии
Причина смерти: В молодом возрасте (от родимца)