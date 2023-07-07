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Лодкина Анна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лодкин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Лодкин Василий Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лодкин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Лодкин Василий Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лодкина Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Лодкин Василий Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лодкина Лукерья Васильевна

Отец ребёнка: Лодкин Василий Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лодкина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лодкина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Лодкин Василий Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лодкина Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Лодкин Василий Наумович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лодкин Яков Васильевич

Отец ребёнка: Лодкин Василий Наумович

Смерть
Неизвестно
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