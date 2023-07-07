Лодкина Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лодкин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Лодкин Василий Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лодкин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Лодкин Василий Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лодкина Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Лодкин Василий Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лодкина Лукерья Васильевна
Отец ребёнка: Лодкин Василий Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лодкина Зинаида Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лодкина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Лодкин Василий Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лодкина Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Лодкин Василий Наумович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лодкин Василий Наумович
Смерть
Неизвестно