Асанович Лима
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Мейшутович Хасень Сулейманович
Отец ребёнка: Мейшутович Сулейман (пока неясно чей)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Миня Сулеймановна
Отец ребёнка: Мейшутович Сулейман (пока неясно чей)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александрович Ева Сулеймановна
Отец ребёнка: Мейшутович Сулейман (пока неясно чей)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Елена Сулеймановна
Отец ребёнка: Мейшутович Сулейман (пока неясно чей)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Адам Сулейманович
Отец ребёнка: Мейшутович Сулейман (пока неясно чей)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мейшутович Роза Сулеймановна
Отец ребёнка: Мейшутович Сулейман (пока неясно чей)
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Минск, Минск
Смерть
Неизвестно