Асанович Лима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАсанович Лима

Асанович Лима

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Мейшутович Хасень Сулейманович

Отец ребёнка: Мейшутович Сулейман (пока неясно чей)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Миня Сулеймановна

Отец ребёнка: Мейшутович Сулейман (пока неясно чей)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александрович Ева Сулеймановна

Отец ребёнка: Мейшутович Сулейман (пока неясно чей)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Елена Сулеймановна

Отец ребёнка: Мейшутович Сулейман (пока неясно чей)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Адам Сулейманович

Отец ребёнка: Мейшутович Сулейман (пока неясно чей)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Александр (Алик) Сулейманович

Отец ребёнка: Мейшутович Сулейман (пока неясно чей)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мейшутович Роза Сулеймановна

Отец ребёнка: Мейшутович Сулейман (пока неясно чей)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Сулейман (пока неясно чей)

Место жительства
Неизвестно
Минск, Минск
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close