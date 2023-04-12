Баранов Степан Ильин
Место рожденияСамарская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Баранов Илья Иванов
Мать: Татьяна Емельянова
Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.04.1872
Мать ребёнка: Екатерина Егорова
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
22.11.1874
Дочь: Варвара Степанова
Мать ребёнка: Екатерина Егорова
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
10.02.1878
Мать ребёнка: Екатерина Егорова
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
01.01.1881
Дочь: Татьяна Степанова
Мать ребёнка: Екатерина Егорова
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Екатерина Егорова
Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Екатерина Егорова
Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно