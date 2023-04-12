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Баранов Степан Ильин

Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Баранов Илья Иванов

Мать: Татьяна Емельянова

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
18.04.1872

Сын: Баранов Иван Степанов

Мать ребёнка: Екатерина Егорова

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
22.11.1874

Дочь: Варвара Степанова

Мать ребёнка: Екатерина Егорова

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
10.02.1878

Сын: Баранов Алексей Степанов

Мать ребёнка: Екатерина Егорова

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
01.01.1881

Дочь: Татьяна Степанова

Мать ребёнка: Екатерина Егорова

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Екатерина Егорова

Самарская губерния, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Семен Степанов

Мать ребёнка: Екатерина Егорова

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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