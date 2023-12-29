Власов Анатолий Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1936
Бракосочетание
22.11.1964
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.1965
Дочь: Халикова (Власова) Елена Анатольевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.02.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно