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Власов Анатолий Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

1965 г.р.
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Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
04.11.1936

Отец: Власов Игнат Андреевич

Мать: Власова (Андреева) Анна Григорьевна

Бракосочетание
22.11.1964

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.1965

Дочь: Халикова (Власова) Елена Анатольевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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