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Брюханчикова Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1911

Дата смерти

17.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1911

Отец: Брюханчиков Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Валентин Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
20.06.?

Сын: Кузнецов Леонид Петрович

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
19.10.1942

Дочь: Кузнецова Анна Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
19.10.1942

Дочь: Кузнецова Тамара Петровна

Отец ребёнка: Кузнецов Петр Михайлович

Смерть
17.06.1976

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