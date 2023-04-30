Брюханчикова Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1911
Дата смерти17.06.1976
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1911
Отец: Брюханчиков Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Валентин Петрович
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
20.06.?
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1942
Дочь: Кузнецова Анна Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
19.10.1942
Дочь: Кузнецова Тамара Петровна
Отец ребёнка: Кузнецов Петр Михайлович
Смерть
17.06.1976