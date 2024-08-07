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Евдокия Лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

23.03.1904

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шлепов Лука Фаддеев

Рождение ребёнка
22.11.1883

Сын: Шлепов Александр Лукин

Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев

Рождение ребёнка
04.02.1886

Сын: Шлепов Алексей Лукин

Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев

Рождение ребёнка
18.04.1887

Сын: Шлепов Георгий Лукин

Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев

Рождение ребёнка
28.01.1889

Сын: Шлепов Иван Лукин

Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев

Рождение ребёнка
03.08.1891

Сын: Шлепов Григорий Лукин

Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев

Рождение ребёнка
1895

Сын: Шлепов Алексей Лукин

Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев

Смерть
23.03.1904

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