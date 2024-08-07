Евдокия Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти23.03.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шлепов Лука Фаддеев
Рождение ребёнка
22.11.1883
Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев
Рождение ребёнка
04.02.1886
Сын: Шлепов Алексей Лукин
Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев
Рождение ребёнка
18.04.1887
Сын: Шлепов Георгий Лукин
Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев
Рождение ребёнка
28.01.1889
Сын: Шлепов Иван Лукин
Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев
Рождение ребёнка
03.08.1891
Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев
Рождение ребёнка
1895
Сын: Шлепов Алексей Лукин
Отец ребёнка: Шлепов Лука Фаддеев
Смерть
23.03.1904