Зарудний (Зарудный или Заруднев) Ефим
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зарудний (зарудный Или Заруднев) Иван
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хутор Верхний Станица Раздольная (хутор Праздничный), Краснодарский Край Афанасия
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно