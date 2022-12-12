Зарудний (Зарудный или Заруднев) Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарудний (Зарудный или Заруднев) Ефим

Зарудний (Зарудный или Заруднев) Ефим

avatar

Место рождения

Верхний, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхний, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зарудний (зарудный Или Заруднев) Иван

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хутор Верхний Станица Раздольная (хутор Праздничный), Краснодарский Край Афанасия

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close