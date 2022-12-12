Костюченкова-Чернухина Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1754
Рождение ребёнка
1756
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Костюченкова-Чернухина Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1769
Смерть
1784