Костюченкова-Чернухина Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченкова-Чернухина Евдокия Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1754

Муж: Костюченков-Чернухин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1756

Сын: Костюченков-Чернухин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Алексей Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Костюченкова-Чернухина Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Алексей Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1769

Сын: Костюченков-Чернухин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Алексей Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
1784
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