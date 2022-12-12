Люд Бассам Умран
Место рожденияСирия, г. Хомс
Дата рождения17.06.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1971
Отец: Люд Умран
Мать: Сулейман Хаят
Сирия, г. Хомс
Рождение ребёнка
19.01.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Беляева Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
11.07.2000
Сын: Люд Ахмед Бассам
Мать ребёнка: Беляева Ольга Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляева Ольга Викторовна