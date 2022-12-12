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Люд Бассам Умран

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Место рождения

Сирия, г. Хомс

Дата рождения

17.06.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

1936 г.р.

Жена

1972 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2000 г.р.

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1971

Отец: Люд Умран

Мать: Сулейман Хаят

Сирия, г. Хомс
Рождение ребёнка
19.01.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беляева Ольга Викторовна

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
11.07.2000

Сын: Люд Ахмед Бассам

Мать ребёнка: Беляева Ольга Викторовна

Нальчик, Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляева Ольга Викторовна

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