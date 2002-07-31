Сурина Полина Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сурина Полина Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.2002

Отец: не указан

Мать: Воронченок Светлана Викторовна

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