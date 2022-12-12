Гуселетов Василий Петрович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: Гуселетов Петр Осипович
Мать: Гуселетова ?
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гуселетов Федор Васильевич
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Максимовна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Гуселетов Филимон Васильевич
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Максимовна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Максимовна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Гуселетов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Максимовна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гуселетов Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Максимовна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Афимья Васильевна
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Максимовна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Гуселетов Иван Васильевич
Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно