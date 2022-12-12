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Гуселетов Василий Петрович

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Место рождения

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: Гуселетов Петр Осипович

Мать: Гуселетова ?

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гуселетов Федор Васильевич

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Максимовна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Гуселетов Филимон Васильевич

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Максимовна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Максимовна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Гуселетов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Максимовна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Гуселетов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Максимовна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Афимья Васильевна

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Максимовна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Гуселетов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Гуселетова Марфа Максимовна

Могильно-Старожильск, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуселетова Марфа Максимовна

Смерть
Неизвестно
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