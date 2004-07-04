Костов Никита Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костов Никита Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.2004

Пол

Мужской

Отец

1971 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.2004

Отец: Костов Владимир Николаевич

Мать: Костова Татьяна

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