Саломатин Лука
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Соломатин Демид
Мать ребёнка: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/156
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Саломатов Иван
Мать ребёнка: не указана
https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/156
Смерть
Неизвестно