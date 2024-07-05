Саломатин Лука Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Саломатин Лука

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1759 г.р.
Около 1875 г.р.

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Соломатин Демид

Мать ребёнка: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/156
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Саломатов Иван

Мать ребёнка: не указана

https://ya.ru/archive/catalog/16efb07c-164b-43f3-827d-e1f6c9a74b7d/156
Смерть
Неизвестно

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