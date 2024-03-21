Мария Степановна
Место рождения
Дата рождения11.01.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1875
Отец: Праводелов Степан Аристархович
Мать: Мария Львова
Крещение
12.01.1875
МК 56-13-47-144об-145 Дмитриевская церковь с. Палома Восприемники: Дер. Половинновой Степан Львов и деревни Нагорновой крестьянская дочь девица Агрипина Михайлова.
Смерть
Неизвестно