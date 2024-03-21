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Мария Степановна

Место рождения

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

11.01.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1836 по 1837 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1875

Отец: Праводелов Степан Аристархович

Мать: Мария Львова

Нагорново, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крещение
12.01.1875
МК 56-13-47-144об-145 Дмитриевская церковь с. Палома Восприемники: Дер. Половинновой Степан Львов и деревни Нагорновой крестьянская дочь девица Агрипина Михайлова.
Смерть
Неизвестно

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