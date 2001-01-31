Константинов Данил Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Данил Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2001

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.04.2023

Дочь: Константинова Вероника Даниловна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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