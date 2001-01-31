Константинов Данил Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.2001
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.04.2023
Дочь: Константинова Вероника Даниловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности