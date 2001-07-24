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Турчинова Мария Андреевна
Турчинова Мария Андреевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.07.2001
Пол
Женский
Отец
Турчинов Андрей Анатольевич
1969 г.р.
Мать
Турчинова (Балаболина) Елена Викторовна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.2001
Отец:
Турчинов Андрей Анатольевич
Мать:
Турчинова Елена Викторовна
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