Тимченко Степан Фёдорович
Место рождения
Дата рождения20.02.1884
Дата смерти22.06.1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1884
Отец: Тимченко Фёдор Николаевич
Мать: не указана
Место жительства
С 1884
Рождение ребёнка
12.11.1910
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1913
Сын: Тимченко Георгий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1924
Сын: Тимченко Михаил Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1929
Дочь: Тимченко Анна Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
22.06.1949