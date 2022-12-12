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Тимченко Степан Фёдорович

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Место рождения

Нижняя Гостагайка, город-курорт Анапа, Краснодарский край

Дата рождения

20.02.1884

Дата смерти

22.06.1949

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1884

Отец: Тимченко Фёдор Николаевич

Мать: не указана

Нижняя Гостагайка, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Место жительства
С 1884
Нижняя Гостагайка, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.11.1910

Сын: Тимченко Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Нижняя Гостагайка, город-курорт Анапа, Краснодарский край
Рождение ребёнка
16.04.1913

Сын: Тимченко Георгий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Тимченко Михаил Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1929

Дочь: Тимченко Анна Степановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
22.06.1949
Нижняя Гостагайка, город-курорт Анапа, Краснодарский край
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