Хайридинов Хасиятулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайридинов Хасиятулла

Место рождения

Ульяновская обл.

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновская обл.
Рождение ребёнка
07.02.1907

Сын: Хасиятуллов Тауфик Хасиятуллович

Мать ребёнка: не указана

Ульяновская обл. д. Енганаево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гафарова Райхана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасиятуллов Гибадулла

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасиятуллов Даулятша

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мафруха

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахиля

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исхакова Мафтуха

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хасиятуллов Исмагыйль

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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