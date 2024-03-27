Хайридинов Хасиятулла
Место рожденияУльяновская обл.
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1907
Сын: Хасиятуллов Тауфик Хасиятуллович
Ульяновская обл. д. Енганаево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гафарова Райхана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хасиятуллов Даулятша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мафруха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахиля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исхакова Мафтуха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно