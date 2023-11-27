Нина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНина Матвеевна

Нина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

1950 г.р.

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Олег

Отец ребёнка: Петр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр

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