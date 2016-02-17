Белашова (Дубских) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1926
Дата смерти25.10.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1926
Отец: Дубских Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1955
Дочь: Белашова Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Белашов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белашов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белашов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Белашов Василий Иванович
Смерть
25.10.1991