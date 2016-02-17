Белашова (Дубских) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белашова (Дубских) Мария Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1926

Дата смерти

25.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1926

Отец: Дубских Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1955

Дочь: Белашова Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Белашов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белашов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Белашов Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белашов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Белашов Василий Иванович

Смерть
25.10.1991
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