Дубовик Платон Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик Платон Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубовик (Неизвестно) Жена Неизвестно

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Рождение ребёнка
1879

Сын: Дубовик Григорий Платонович

Мать ребёнка: Дубовик (Неизвестно) Жена Неизвестно

Сосница, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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