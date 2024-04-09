Золотова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777

Сын: Золотов Давид Федорович

Отец ребёнка: Золотов Федор Якимович

Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: (Золотова) Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Золотов Федор Якимович

Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: (Золотова) Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Золотов Федор Якимович

Рождение ребёнка
Около 1785

Дочь: (Золотова) Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Золотов Федор Якимович

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