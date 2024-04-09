Золотова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1751
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Золотов Федор Якимович
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Золотова) Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Золотов Федор Якимович
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: (Золотова) Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Золотов Федор Якимович
Рождение ребёнка
Около 1785
Дочь: (Золотова) Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Золотов Федор Якимович