Дьячковская Айталина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1978
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1978
Отец: Барашков Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дьячковский Николай Иванович
Рождение ребёнка
18.02.1999
Дочь: Дьячковская Ангелина Николаевна
Отец ребёнка: Дьячковский Николай Иванович
Рождение ребёнка
23.07.2002
Дочь: Дьячковская Саина Николаевна
Отец ребёнка: Дьячковский Николай Иванович