Ахметова Ралия Шайхинуровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ахметов Шайхинур Шийхасламович
Мать: Ахметова Хадича
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайнанова-Сагитова Венера Галимзяновна
Отец ребёнка: Гайнанов Галимзян Абдуллович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гайнанов Дамир Галимзянович
Отец ребёнка: Гайнанов Галимзян Абдуллович
Рождение ребёнка
20.05.1963
Сын: Гайнанов Анас Галимзянович
Отец ребёнка: Гайнанов Галимзян Абдуллович
Старые Турбаслы, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно