Ахметова Ралия Шайхинуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметова Ралия Шайхинуровна

Место рождения

Саитово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ахметов Шайхинур Шийхасламович

Мать: Ахметова Хадича

Саитово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайнанова-Сагитова Венера Галимзяновна

Отец ребёнка: Гайнанов Галимзян Абдуллович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гайнанов Дамир Галимзянович

Отец ребёнка: Гайнанов Галимзян Абдуллович

Рождение ребёнка
20.05.1963

Сын: Гайнанов Анас Галимзянович

Отец ребёнка: Гайнанов Галимзян Абдуллович

Старые Турбаслы, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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